POL-KS: Folgemeldung 2 zum schweren Unfall auf der K 4: Identität des verstorbenen Autofahrers ist geklärt, Audifahrer schwer verletzt

Nieste (Landkreis Kassel):

Wie die bei dem tragischen Unfall auf der K 4 zwischen Nieste und Niestetal-Heiligenrode eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, konnte die Identität des verstorbenen Fordfahrers inzwischen geklärt und seine Angehörigen verständigt werden. Es handelt sich um einen 25-jährigen Mann aus Fuldatal.

Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 15:30 Uhr mit seinem Ford auf der K 4 aus Nieste kommend in Richtung Niestetal-Heiligenrode unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache war er auf der Kreisstraße ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen, den ein 54-jähriger Mann aus Witzenhausen lenkte. Den Audifahrer brachte ein Rettungswagen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Beide Pkw wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro.

Mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die K 4 war wegen des Unfalls für knapp 3 Stunden voll gesperrt.

