POL-KS: Plakate angeklebt: Drei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung festgenommen

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag nahmen Beamte des Polizeireviers Mitte in der Kasseler Schillerstraße zwei 28 und 21 Jahre alte Frauen und einen 28-jährigen Mann fest, die im Tatverdacht stehen, Plakate an eine Plakatwand, einen Stromkasten und eine Litfaßsäule geklebt und damit beschädigt zu haben. Auf den sichergestellten Plakaten wird die Rüstungsindustrie thematisiert. Da eine politische Motivation nicht auszuschließen ist, werden die weiteren Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen aus Kassel wegen Sachbeschädigung von der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Die dunkel gekleideten Personen an der Plakatwand in der Wolfhager Straße, nahe der Sickingenstraße, waren der Streife in der Nacht gegen 02:20 Uhr aufgefallen. Als die Polizisten den Streifenwagen wendeten, flüchteten die Verdächtigen in unterschiedliche Richtungen. Mithilfe einer weiteren Streife gelang es den Beamten wenig später, die drei Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festzunehmen. Neben den weiteren Plakaten an dem Stromkasten und der Litfaßsäule fanden die Polizisten Plastikeimer mit Kleister, Handschuhe sowie Pinselrollen und stellten die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.

