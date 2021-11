Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Jechtingen: Unfallflucht - rotes Fahrzeug gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 17.11.2021, zwischen 19.00 Uhr und 20.40 Uhr, wurde ein am Straßenrand in der Dorfstraße in Sasbach-Jechtingen ordnungsgemäß geparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer bei der Vorbeifahrt gestreift und hierbei beschädigt.

An dem VW Golf befanden sich rote Lackantragungen von dem flüchtigen Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, (Tel.07641/582-0) entgegen.

