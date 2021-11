Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Mehrere Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 13.11.2021, gegen 20 Uhr, wurde in der Geldermannstraße in Breisach ein Wohnwagen entwendet. Dieser war auf einem umzäuten Firmengelände abgestellt. Die Täterschaft hatte zum Abtransport des Wohnwagens ein Loch in den Zaun geschnitten und die Diebstahlsicherung des Fahrzeugs entfernt.

Herbei handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke "Hymer", Typ: EXCITING 505", Baujahr 2018.

Bereits in den Morgenstunden des 11.11.2021 zwischen 4 Uhr und 6 Uhr, wurde in Breisach, Klosterhöfe ein Wohnwagen der Marke "Hobby", Typ: 24EG, durch unbekannte Täter entwendet.

Der Wohnwagen, Baujahr 2021 war vor einem Privatanwesen abgestellt und mehrfach gegen Diebstahl gesichert.

Beide Wohnwagen haben einen Wert zwischen jeweils rund 25.000 und 30.000 Euro.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667 9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft und den entwendeten Wohnwagen geben können.

