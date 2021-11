Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Raitbach: Gartenhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem Stein wurde die Scheibe an einem Gartenhaus hinter der Kaspar-Hauser-Schule eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 16.11.2021, 18.30 Uhr und Mittwoch, 17.11.2021. In jüngster Vergangenheit kam es immer wieder zu kleineren Sachbeschädigungen auf dem Gelände. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Grundstück hinter der Kaspar-Hauser-Schule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

