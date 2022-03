Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Falscher Gartenarbeiter durchwühlt Räume; Kreutzen: Mit 1,7 Promille auf Panzerringstraße

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.03.2022 Nr. 1

10.03 / Falscher Gartenarbeiter durchwühlt Räume

Schneverdingen: Ein Unbekannter gab sich am Donnerstagvormittag an der Danziger Straße als Gartenarbeiter aus und gelangte auf diese Weise auf das Grundstück, wo er sich in der Folge Zutritt zum Haus des lebensälteren Opfers verschaffte. Der Täter durchwühlte einige Räume, erlangte aber offensichtlich kein Diebesgut. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Geschäften an der Haustür. Häufig führen die Anbieter nichts Gutes im Schilde.

10.03 / Mit 1,7 Promille auf Panzerringstraße

Kreutzen: Am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr übernahmen Polizeibeamte einen 44jährigen Autofahrer auf der Panzerringstraße im Bereich Kreutzen von den Feldjägern der Bundeswehr. Der Mann war aufgefallen, weil er den gesperrten Bereich in Schlangenlinien befuhr und nach Alkohol roch. Er führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,7 Promille. Die Polizeibeamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

