Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kabeltrommeln aus Lager gestohlen

Olpe (ots)

Aus einer Lagerhalle, die sich "In der Trift" befindet, haben Unbekannte zwischen Samstag (15. Januar, 12 Uhr) und Montag (17. Januar, 6.30 Uhr) mehrere Kabeltrommeln entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie über ein Fenster in die Halle ein. Im Inneren nutzten sie einen Gabelstapler, um die Kabeltrommeln zu transportieren und beschädigten dabei auch Gebäudeteile. Wahrscheinlich luden sie anschließend die Trommeln in ein Fahrzeug ein und flüchteten. Es entstand hoher Beute- sowie Sachschaden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell