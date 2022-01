Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schuhladen

Attendorn (ots)

Ein Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Ennester Straße in Attendorn hat sich zwischen Samstag (15. Januar, 16.20 Uhr) und Montag (17. Janaur, 8.40 Uhr) ereignet. Um in die Filiale zu gelangen, brachen die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand die Eingangstür auf. Aus dem Geschäft wurden ein Paar Handschuhe sowie die Trinkgeldkasse entwendet. Es entstand insgesamt ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

