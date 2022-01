Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitag (14. Januar) gegen 18.10 Uhr an der Kreuzung zwischen den Straßen "Hohler Weg" und der "Hansastraße" in Attendorn ein 83-jähriger Fußgänger verletzt. Zunächst befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Pkw die Straße "Hohler Weg" und beabsichtigte an der Kreuzung, nach rechts auf die "Hansastraße" in Richtung "Kölner Straße" abzubiegen. Dafür hielt sie zunächst bei "Rotlicht" an der Ampel an und wartete, bis diese "grün" zeigte. Als die 34-Jährige anfuhr und den Abbiegevorgang einleitete, passierte zeitgleich der 83-Jährige die Straße in Richtung "Westwall". Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Senior stürzte und sich am Kopf verletzte. Er kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

