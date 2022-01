Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Personen

Lennestadt-Oedingerberg (ots)

Am heutigen Freitag, den 14.01.2022, befuhr ein 18-jähriger Lennestädter um 15:25 Uhr mit seinem Pkw die L737 aus Richtung Bracht kommend in Richtung Oedingen. Kurz vor Oedingerberg kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort stieß er dann mit einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Schmallenberg zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der 18-Jährige konnte dieses leicht verletzt nach ambulanter Behandlung verlassen, der 53-jährige Fahrzeugführer wurde jedoch schwer verletzt und verblieb stationär. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Während der Unfallaufnahme und der Pkw-Bergung war die L737 zwischen Bracht und Oedingerberg für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt.

