Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Lagerhalle

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Mittwoch (12.01.2022) kam es um 17:20 Uhr nach dem Anfeuern eines Ofens in der Lagerhalle eines Forstbetriebes in der Bahnhofstraße in Rönkhausen zu einem Brand, der sich bis zum Dachstuhl ausbreitete. Die Feuerwehr Finnentrop konnte den Brand, der kleinflächiger blieb als zuerst befürchtet, zügig löschen. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich, Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und am heutigen Donnerstag wird der Brandort durch einen Brandermittler der Olper Polizei hinsichtlich der genauen Brandursache begutachtet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell