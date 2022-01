Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW landet auf dem Dach - Fahrerin leicht verletzt

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Am Donnerstag befuhr eine 58-Jährige um 08:19 Uhr mit ihrem PKW die Winterberger Straße in Saalhausen (B 236) in Richtung Hundesossen. In einer Linkskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab, überquerte die Fahrspur des Gegenverkehrs bis zum dortigen Grünstreifen an einer Böschung und prallte hier gegen einen Baumstumpf. Anschließend drehte sich der PKW, hob ab und kam auf dem Dach liegend in seine Endposition. Die Fahrzeugführerin wurde von einem zufällig vorbeikommenden Verkehrsteilnehmer aus dem Fahrzeug gezogen und vor Ort von den eingetroffenen Rettungskräften medizinisch betreut. Sie wurde ins Krankenhaus nach Altenhundem gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der PKW wurde rundum erheblich beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme und der PKW-Bergung zeitweise voll gesperrt werden.

