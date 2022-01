Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin verletzt - Fahrzeugführer flüchtig

Olpe (ots)

Olpe - Am Donnerstag (12.01.2022) war eine 19-Jährige um 07:35 Uhr in der Straße Am Oberen Stötchen am linken Fahrbahnrand im Bereich des dortigen Berufskollegs zu Fuß unterwegs. Ihr kam ein Kleinbus entgegen, der seinerseits die Straße in Richtung Erzberger Straße befuhr. Im Vorbeifahren streifte sie der Kleinbus mit dem rechten Außenspiegel im Bereich des rechten Oberarms, wodurch sie leichte Verletzungen davontrug. Der Zusammenstoß wurde offenbar von dem Fahrzeugführer bemerkt, denn der Bus hielt ein Stück weiter kurz an, der Beifahrer ließ die Scheibe herunter, richtete den Spiegel und anschließend entfernte sich der Bus von der Unfallstelle. Die Geschädigte konnte sich aufgrund der Dunkelheit und des überraschenden Ereignisses keine weiteren Details merken. Sie konnte lediglich mitteilen, dass auf der Beifahrerseite ein dunkelhaariger Mann saß, der eine Atemschutzmaske trug. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu den üblichen Bürodienstzeiten an das Verkehrskommissariat in Olpe (PHK´in Grahe - 02761/ 9269-4110) zu wenden, außerhalb der Bürodienstzeiten rund um die Uhr auch an die Leitstelle unter der Durchwahl 02761/ 9269-2550.

