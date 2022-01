Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeugdieb von Kunden gestellt

Olpe (ots)

Olpe - Am Montagnachmittag (10.01.2022) beobachtete eine 27-jährige Mitarbeiterin eines Baumarktes In der Trift, wie ein Kunde den Laden betrat. Auffällig war, dass er eine augenscheinlich leere Sporttasche mitführte. Gegen 17:35 Uhr verließ der junge Mann den Laden, indem er, nunmehr mit der augenscheinlich gefüllten Sporttasche, am Kassenbereich einfach vorbeiging. Die Kassiererin rief dem Mann nach, er solle stehenbleiben woraufhin er die Flucht ergriff. Ein 53-Jähriger Kunde, der im Bereich der Information in der Nähe des Ein-/Ausgangs stand und ein 17-Jähriger, der gerade seinen Einkauf an der Kasse beendet hatte, erfassten die Situation sofort und verfolgten den Flüchtenden. Kurz darauf war auch ein 37-jähriger Mitarbeiter des Marktes aktiv geworden und hatte ebenfalls die Verfolgung aufgenommen. Die aufmerksamen Zeugen hatten den Flüchtigen aber bereits im Bereich einer nahegelegenen Bushaltestelle aufgegriffen und festgehalten. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung wurde festgestellt, dass sich in der Tasche diverses Diebesgut befand. Neben mehreren hochwertigen Feuerzeugen der Marke Zippo auch eine Multisäge, ein Akkuschrauber und ein LED-Produkt im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Neben der Strafanzeige wurde dem 36-jährigen Täter ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. Die Beute wurde dem Mitarbeiter des Baumarktes wieder ausgehändigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell