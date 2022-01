Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kanaldeckel ausgehoben - PKW beschädigt

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem - In der Nacht zu Freitag, 07.01.2022 befuhr ein 34-Jähriger gegen 04:50 Uhr mit seinem PKW den Inkenweg in Oberhundem und geriet hierbei mit dem hinteren rechten Reifen in einen offenen Kanalschacht. Dadurch wurde der Reifen des Audi irreparabel beschädigt. Dem Geschädigten fielen insgesamt drei offene Kanalschächte in der Umgebung auf, die daneben liegenden Kanaldeckel setzte er gemeinsam mit einem Bekannten wieder ein. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeiwache oder telefonisch unter 02761/9269-2550 (24-Stunden-Erreichbarkeit der Leitstelle) zu melden.

