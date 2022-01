Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 31-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstag (6. Januar) gegen 17.10 Uhr auf der Koblenzer Straße (L512) ereignet. Hier befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Olpe. Ihm folgte eine 31-jährige Fahrzeugführerin. In Höhe der Einmündung "Talbrückenstraße" bremste der vorausfahrende 58-Jährige sein Auto verkehrsbedingt ab. Die ihm folgende 31-Jährige realisierte dies zu spät und fuhr aufgrund des geringen Abstandes auf den Wagen des 58-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Sie lehnte die Behandlung durch ein Rettungswagenteam ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell