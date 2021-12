POL-LG: ++ Schwelbrand in Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses - Wasserrohrbruch als Ursache!? - 50.000 Euro Sachschaden ++ Wasserschutzpolizei findet Kühlschrank und Tür im ESK ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstahl - Geld abgehoben

Einer 74-Jährigen wurde am Vormittag des 16.12.21 in der Innenstadt ihre Geldbörse aus der getragenen Handtasche entwendet. Im Anschluss an den Diebstahl wurde durch Unbekannte mehrere hundert Euro Bargeld mit der entwendeten EC-Karte abgehoben.

Hier einige Tipps und Hinweise der Polizei, wie Sie sich schützen können.

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Aufgrund von Verwertungstaten im Anschluss an Taschendiebstähle - decken Sie beim Eingeben ihrer PIN beim Einkaufen immer das Tastenfeld ab, damit niemand die Eingabe beobachten kann

Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Neetze - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch kam es am 16.12. zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße Am Gutshof. Unbekannte drangen über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten aus dem Objekt Schmuck und Elektronik. Hierfür wurden durch die Unbekannten diverse Räume durchsucht. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, 04136-900590, entgegen.

Scharnebeck - Wasserschutzpolizei findet Kühlschrank und Tür im Elbe-Seiten-Kanal - Hinweise

Durch Unbekannte wurde am 16.12. ein "Bierkühlschrank" und eine Stahltür mit Aufschrift im Elbe-Seiten-Kanal entsorgt. In Höhe des Fundortes befindet sich eine Brücke, welche zu einem landwirtschaftlichen Weg zwischen Echem und Reihersee gehört. Auf dem Geländer von dieser Brücke wurden durch die Polizei frische Schleif-/Kratzspuren festgestellt. Nach den ersten Erkenntnissen wurden die Gegenstände von dieser Brücke in den Kanal geworfen. Die beiden Gegenstände konnten am 16.12. gegen 12:20 Uhr durch die Wasserschutzpolizei Scharnebeck geborgen werden. Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, 04136-90008-0, entgegen.

++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - Sachbeschädigung am Pkw - Zeugenhinweise

Unbekannte beschädigten einen in der Wedekindstraße geparkten Pkw Renault Megane mit einer unbekannten blauen Substanz. Die Tat ereignete sich am 16.12. zwischen 08:00 und 12:00 Uhr. Durch die unbekannte Substanz blieben auf dem Lack des Pkw auch nach der Säuberung Reste zurück. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Großzügiger Spender wird ausfallend - Sachbeschädigung in Apotheke

Zu einem kuriosen Vorfall kam es am Mittag des 16.12. gegen 13:00 Uhr in einer Apotheke in der Pieperstraße. Ein bisher unbekannter Mann nahm in der Apotheke einen Kalender entgegen und hinterließ eine Spende von 200 Euro. Aufgrund der hohen Summe entstand eine Diskussion, in deren Verlauf der unbekannte Mann beleidigend wurde und anschließend mit der Faust ein Loch in eine Plexiglasverkleidung schlug. Im Anschluss flüchtete der Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung an einer Turnhalle - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung kam es am 16.12. gegen kurz nach 17:00 Uhr an der Turnhalle Im Grimm. Durch eine Zeugin konnten Jugendliche an der Rückseite der Turnhalle festgestellt werden, welche aktuell mit Spraydosen an die Wand sprühten. Durch die alarmierte Polizei konnten die Spraydosen am Tatort festgestellt werden, die Jugendlichen wurden jedoch nicht mehr angetroffen. Die Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Reinstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Reinstorf konnte durch die Polizei Barendorf festgestellt werden, dass ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Da dies in der vergangenen Zeit wiederholt vorkam, wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt. Den 25-Jährigen erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Dahlenburg - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Nachmittag des 16.12. auf der Kreisstraße 35 in Höhe der Bundesstraße 216. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Böschung auf. Der Pkw geriet dadurch in Schräglage und kippte um, sodass er auf dem Dach zum Liegen kam. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Melbeck - Betrunken gegen einen Betonpfosten gefahren

In Melbeck kam es in der Straße Am Alten Werk am Abend des 16.12. gegen kurz nach 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke und einen Betonpfosten. Am Pkw entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 66-Jährigen ergab jedoch mehr als 0,7 Promille. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren.

Lüneburg - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Kind stürzt und verletzt sich leicht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 17.12. gegen 07:30 Uhr in der Einmündung Oedemer Weg / Soltauer Straße. Ein 77-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai übersah beim Abbiegen nach rechts von der Soltauer Straße in den Oedemer Weg, den von links kommenden bevorrechtigten 9-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 9-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 350 Euro.

Rullstorf - Verkehrsunfall beim Überholvorgang - Zeugenhinweise

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 17.12. gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Rullstorf und Scharnebeck. Der 61-jährige Führer eines Busses setzte vor einer Kuppe zum Überholen eines bisher unbekannten landwirtschaftlichen Gespannes an. Eine im Gegenverkehr befindliche 44-jährige Führerin eines Pkw Renault musste aus diesem Grund ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim Widereinscheren touchierte der Busfahrer das landwirtschaftliche Gespann im hinteren Bereich. Das landwirtschaftliche Fahrzeug entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise zu dem flüchtigen landwirtschaftlichen Gespann nimmt die Polizei Scharnebeck, 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gusborn/Dömitz - von der Fahrbahn abgekommen - verunfallt

Vermutlich aufgrund Müdigkeit verunfallte ein 42 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo aus Hamburg in den Morgenstunden des 17.12.21 auf der Bundesstraße 191. In Fahrtrichtung Dömitz war der Pkw kurz vor der Dömitzer Brücke gegen 08:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr ein Schild und kam auf dem Radweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüchow - Geldbörse aus Handtasche gestohlen - Polizei mahnt und warnt

Die Geldbörse einer 78-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 16.12.21 in einem Geschäft in der Lange Straße. Dabei nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment und griffen sich die Börse aus der Handtasche. Die leere Börse (ohne Bargeld) wurde kurze Zeit später im Geschäft wieder aufgefunden. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei: "Tragen Sie Ihre Wertgegenstände (beim Einkauf) am besten am Körper in geschlossenen Innentaschen!"

Lüchow - Lack zerkratzt - 1.000 Euro Schaden

Die rechte hintere Fahrzeugseite eines im Straßenbereich An den Gärten abgestellten Pkw Ford Fiesta zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 14. bis 16.12.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Schwelbrand in Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses - Wasserrohrbruch als Ursache!? - 50.000 Euro Sachschaden

Zu einem Schwelbrand im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in der Uelzener Straße kam es in den Morgenstunden des 17.12.21. Vermutlich durch einen Wasserrohrbruch war es gegen 08:30 Uhr zu einem Kurzschluss in den elektrischen Leitungen und in der Folge zu dem Schwelbrand gekommen. Über die Versorgungsschächte zog der Rauch in insgesamt sechs Wohnungen. Verletzte wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Uelzen - sich am Medizinschrank bedient - Krankenschwester ertappt Dieb

An einem Medizinschrank in einem Schwesterzimmer des Klinikums im Hagenskamp versuchte sich ein 26-Jähriger in den späten Abendstunden des 16.12.21 zu bedienen und Medikamente zu stehlen. Dabei wurde er gegen 23:00 Uhr durch eine Krankenschwester ertappt. Der Dieb schubste die junge Frau weg und versuchte zu flüchten, wurde jedoch im Nahbereich im Rahmen der Fahndung angetroffen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Suderburg - Seitenwand von Wohnmobil beschädigt

Die rechte Seitenwand eines im Lerchenweg abgestellten Wohnmobils Mercedes beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 13. bis 15.12.21 vermutlich mit einem Cuttermesser. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

