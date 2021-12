Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Brietlingen - Gewinnversprechen am Telefon - Betrugsversuch scheitert ++ Uelzen/Suderburg - erneut Metallplatten abtransportiert - "Wer beobachtete Lkw aus dem Landkreis Celle mit Ladekran?" ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 15.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebstahl im Supermarkt

Zu einem erneuten Taschendiebstahl kam es am Morgen des 14.12. in einem Supermarkt an der Bleckeder Landstraße. Eine 91-jährige Lüneburgerin stellte an der Kasse fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche befand. Unbekannte entwendeten vermutlich in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche.

Tosterglope - Unbekannte demontieren Bock vom Sattelauflieger - Zeugenhinweise

Die Polizei Bleckede ermittelt aktuell wegen eines Diebstahls von einem Sattelauflieger in der Nacht vom 13.12. auf den 14.12. Unbekannte entwendeten von dem in der Straße Zum Herrenholz geparkten Lkw Scania einen Bock mit zwei Rungen. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bleckede. Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Drei versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Nacht des 15.12. gegen 01:20 Uhr im Bereich der Straße Heidkamp. Ein bisher unbekannter Täter versuchte die offenstehende Terrassentür aufzudrücken, was jedoch misslang. Durch eine Bewohnerin wurde der Einbrecher festgestellt und floh im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand kein Schaden.

Zu zwei weiteren versuchten Einbrüchen kam es am 14.12. im Stadtteil Moorfeld. Zum einen in der Gottfried-Keller-Straße und zum anderen in der Rilkestraße. Hierbei versuchten Unbekannte jeweils die Terrassentüren der Einfamilienhäuser zu öffnen. In einem Fall wurde auch ein Fenster eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher nicht in die Objekte. Eine Spurensicherung an allen Objekten wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Brietlingen - Gewinnversprechen am Telefon - Betrugsversuch scheitert

Zu einem versuchten Betrug kam es am 13.12. durch eine bisher unbekannte weibliche Person. Ein 48-Jähriger aus Brietlingen wurde durch eine ihm unbekannte weibliche Person angerufen und es wurde mitgeteilt, dass er Gewinner eines Gewinnspieles sei. Für den Transport seines Gewinns müsse er 900 Euro in Form von Google-Play-Karten bezahlen. Der 48-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Betrügern am Telefon. Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen oder kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen.

Hier einige Tipps:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen und wegen arglistiger Täuschung anfechten. Verbraucherzentralen bieten dazu Musterschreiben an. Diese gibt es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen sowie im Internet (www.verbraucherzentrale.de).

- Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung.

- Lassen Sie unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank oder Sparkasse rückgängig machen. Abbuchungen können Sie innerhalb einer bestimmten Frist problemlos widersprechen. Wenden Sie sich zudem unverzüglich an Ihren Bankberater.

- Teilen Sie Ihrem Telefonanbieter schnellstmöglich mit, welche Forderung unberechtigt ist. Dieser hat dann eventuell noch die Möglichkeit, nur den berechtigten Teil des Rechnungsbetrags einzuziehen. Ist bereits eine Abbuchung über den gesamten Betrag erfolgt, sollten Sie dieser bei Ihrem Geldinstitut widersprechen und dann nur den berechtigten Teil der Telefonrechnung begleichen.

- Unberechtigte Lastschrifteinzüge können den Tatbestand des Betrugs gemäß § 263 Strafgesetzbuch erfüllen. Erstatten Sie im Zweifel Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Sachbeschädigung am Pkw - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 14.12. kam es Am Sande auf einem Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Bmw Mini. Bei dem Pkw wurde auf bislang unbekannte Weise Luft aus den Reifen gelassen. Zudem wurde durch Unbekannte die Beifahrertür zerkratzt und eingedellt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 14.12. gegen 12:25 Uhr im Schnellenberger Weg. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Ford Focus wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer im Vorbeifahren beschädigt. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet und der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Pkw handelte es sich vermutlich um einen helleren Kleinwagen. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter 42-Jähriger randaliert am Bahnhof

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Nachmittag des 14.12. gegen 15:00 Uhr im Bereich des ZOB am Bahnhof. Ein offensichtlich stark alkoholisierter 42-Jähriger pöbelte am Bahnhof herum und zerstörte eine Glasflasche. Dies wurde einer daneben befindlichen 92-Jährigen zu viel und sie ging von dem Randalierer weg. Dieser war über ihre Reaktion sichtlich aufgebracht und versuchte sie von hinten zu Schubsen. Dabei stürzte der Verursacher aufgrund seiner Alkoholisierung selbst. Die 92-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten Körperverletzung.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Zeugenhinweise

Vom 14.12., 14:30 Uhr, auf den 15.12., 10:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Bürogebäude in der Dahlenburger Landstraße einzubrechen. Hierbei wurde versucht eine Tür aufzuhebeln, dies misslang jedoch und die Unbekannten gelangten nicht in das Objekt. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Studentenwohnheim - Zeugenhinweise

Zu einem weiteren versuchten Einbruch kam es in der Nacht des 15.12. gegen 00:00 Uhr in einem Studentenwohnheim in der Uelzener Straße. Unbekannte hebelten die Tür zu einer Wohnung auf und wurden dort durch eine Bewohnerin gestört. Die beiden männlichen unbekannten Täter entfernten sich dann fluchtartig aus der Wohnung. Diebesgut erlangten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht. Eine Spurensicherung im Objekt wurde durch die Polizei durchgeführt. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Wohnungstür.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Pkw fährt in geparkten Anhänger - Totalschaden am Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 15.12. in der Dorfstraße. Eine 87-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Opel kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Am Anhänger und an einem daneben befindlichen Zaun entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw Opel wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Die 87-jährige Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei gut 10.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow, OT. Satemin - Werkzeuge aus Container gestohlen

Den Container einer Jugendeinrichtung in Satemin brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.12.21 auf. Die Täter erbeuteten diverse Werkzeuge wie Bohrschrauber, Fräsmaschine und Sägen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - nach "Häuslicher Gewalt" Widerstand geleistet

Einen 52 Jahre alten alkoholisierten Aggressor musste die alarmierte Polizei in den Abendstunden des 14.12.21 im Rahmen einer "Häuslichen Gewalt" in Gewahrsam nehmen. Nach Aggressionen im häuslichen Bereich wurde der Mann gegen 20:00 Uhr auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und schlug mit einem Verpackungsgegenstand während der Wegweisung auf einen der Polizeibeamten ein. Er wurde in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,4 Promille festgestellt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Körperverletzung und tätlicher Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Uelzen

Uelzen/Suderburg - erneut Metallplatten abtransportiert - "Wer beobachtete Lkw aus dem Landkreis Celle mit Ladekran?" - Polizei ermittelt

Nachdem es bereits Ende Oktober und Anfang November zu Diebstählen von mehr als 30 Stahlplatten im Bereich der Bundesstraße 191 im Bereich Suderburg kam (Gewicht 1,3 Tonnen - Schadenshöhe 50.000 Euro) transportierten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 15.12.21 am Suderburger Kreisel - Bundesstraße 4 - ausgelegte Metall-Unterlegplatten für Schwertransporte mit einem Lkw (mit Kran) ab. In diesem Zusammenhang wurde gegen 04:30 Uhr ein Lkw mit Kran aus dem Landkreis Celle beobachtet. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-326, entgegen

Suhlendorf - Fahrraddieb gestellt

Einen 24 Jahre alten Fahrraddieb konnte ein Anwohner auf frischer Tat in den Nachmittagsstunden des 14.12.21 im Umfeld des Schlesierweg stellen. Der junge Mann hatte sich gegen 16:45 Uhr von einem Grundstück ein Fahrrad geholt, wurde dabei jedoch von einem Anwohner beobachtet. Der Täter kann in der Ortsmitte gestellt werden. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Weste - ausgewichen und mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Golf in den Morgenstunden des 15.12.21 auf der Kreisstraße 35. Der junge Mann war gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße von Höver in Richtung Landesstraße 254 unterwegs, als ihm ein Pkw Skoda mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Der VW-Fahrer wich nach rechts aus und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Skoda-Fahrer fuhr einfach weiter. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - betrunken unterwegs

Einen alkoholisierten Fahrer eines Pkw Mazda stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 14.12.21 Im Neuen Felde. Bei der Kontrolle des 41-Jährigen stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,86 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

