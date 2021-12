Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dahlenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B216 - Fahrbahn voll gesperrt ++ Lüneburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz ++ Uelzen - Sattelauflieger - Kofferkühler - verschwindet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.12.2021

Lüneburg

Dahlenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten auf der B216 - Fahrbahn voll gesperrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 13.12. gegen 07:15 Uhr auf der B216 in Höhe des Abzweiges zur L232 (Richtung Dahlenburg). Nach ersten Ermittlungen übersah ein 22-jähriger Fahrer eines Kleintransporters Ford Transit im Einmündungsbereich von der L232 kommend, einen auf der B216 von links kommenden und bevorrechtigten 22-Jährigen in seinem Pkw Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall in dem Kleintransporter eingeklemmt, sodass die Feuerwehr Dahlenburg technische Hilfe bei der Rettung leistete. Dieser und sein 27-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Auch der 22-jährige Fahrer des Pkw Ford Focus wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 22.000 Euro. Die B216 musste für die Verkehrsunfallaufnahme bis kurz nach 9 Uhr voll gesperrt werden.

Lüneburg - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer leicht verletzt

Am 13.12. gegen 07:30 Uhr kam es im Bereich der Wandrahmstraße / Willy-Brandt-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw Opel beabsichtigte von der Wandrahmstraße nach rechts auf die Willy-Brandt-Straße zu fahren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden, bevorrechtigten 25-jährigen Radfahrer auf dem Radweg. Dieser stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.

Lüneburg - Diebstähle aus Kellerabteilen - Zeugenhinweise

Zu mehreren Diebstählen aus Kellerabteilen kam es in der Nacht vom 11.12. auf den 12.12. im Hans-Steffens-Weg. Durch Unbekannte wurden die Schlösser von Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und unter anderem dort gelagerte Reifen entwendet. Weiteres Diebesgut erlangten die Unbekannten nach ersten Ermittlungen nicht. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Imbisswagen - Zeugenhinweise

Unbekannte brachen am 12.12. zwischen 04:50 Uhr und 05:05 Uhr in einen Imbisswagen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Goseburg ein. Durch die Unbekannten wurde eine geringe Menge Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet. Eine Spurensicherung wurde durch die Polizei Lüneburg durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei einigen hundert Euro.



Lüneburg - Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugenhinweise

Zu einer Sachbeschädigung durch Feuer kam es am Abend des 11.12. gegen 17:30 Uhr in einem Papiercontainer in der Bögelstraße. Durch Unbekannte wurde der im Container enthaltene Papiermüll angezündet. Die Feuerwehr Lüneburg wurde alarmiert. Am Container entstand kein Sachschaden.



Lüneburg - Sachbeschädigungen an mehreren Pkw - Zeugenhinweise

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht vom 11.12. auf den 12.12 in der William-Watt-Straße. Insgesamt vier geparkte Pkw wurden durch Unbekannte beschädigt, indem unter anderem die Spiegel beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Lüneburg - Alkoholisiert Auto gefahren - Weiterfahrt untersagt

Zu einer Trunkenheit im Verkehr kam es am Mittag des 12.12. in der Straße Am Wienebütteler Weg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 58-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Dacia unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hat. Es wurden mehr als 0,5 Promille Atemalkohol festgestellt. Eine Weiterfahrt wurde dem 58-Jährigen untersagt.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenhinweise

Zwischen dem 11.12., 00:00 Uhr, und dem 12.12., 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Garbers-Center im Häcklinger Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer durchfuhr vermutlich mit einem Pkw ein Zaunelement neben dem dortigen Drogeriemarkt. Der Zaun wurde bei dem Unfall beschädigt. Am Tatort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro.



Lüneburg - Versuchter Einbruch in Container - Zeugenhinweise

Zu einem versuchten Einbruch kam es am vergangenen Wochenende zwischen dem 10.12 und dem 12.12. in der Johannes-Rabeler-Schule in der Straße Bei der St.-Johanniskirche. Unbekannte versuchten das Fenster eines aufgestellten Containers zu öffnen, was jedoch misslang. Aus diesem Grund mussten die Täter unverrichteter Dinge flüchten. Es entstand kein Sachschaden.



Lüneburg - Auffahrunfall auf der Ostumgehung

Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person kam es am Morgen des 13.12. gegen kurz vor acht Uhr auf der Bundesstraße 4 (Ostumgehung) zwischen den Anschlussstellen Ebensberg und Stadtkoppel. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Bmw musste verkehrsbedingt bremsen, der dahinterfahrende 51-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Renault erkannte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls. Die dahinter befindliche 24-jährige Fahrerin eines Kleintransporters Iveco erkannte das Manöver zu spät und fuhr auf den Renault auf, sodass dieser auf den Bmw geschoben wurde. Die 26-jährige Bmw Fahrerin wurde leicht verletzt. An allen Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe liegt bei 2500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - erneuter Einbruch - ... in Kindergarten

Zu einem erneuten Einbruch kam es im Verlauf des Wochenendes im Bereich Dannenberg. Zwischen dem 10. und 13.12.21 waren Unbekannte in die Kindertagesstätte Am See eingebrochen, hatten die Räume durchsucht und erbeuteten Bargeld sowie ein Laptop. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Clenze, OT. Kassau - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Zwei in der Jiggeler Straße aufgestellte Altpapiercontainer setzten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 12.12.21 in Brand. Die Feuerwehr war gegen 16:45 Uhr im Löscheinsatz und konnte ein Übergreifen auf Buschwerk verhindern. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - "Drehschild mit Werbung" - Diebe ertappt

Auf ein Drehschild mit Werbeaufdruck hatten es drei Unbekannte in den frühen Abendstunden des 12.12.21 in der Drawehner Straße abgesehen. Sie wurden gegen 18:30 Uhr von einem Anwohner überrascht und ergriffen ohne Schild die Flucht. Gegen 20:45 Uhr verschwand das Schild dann doch. Hier wurden abermals drei Personen beobachtet, die sich mit einem Pkw entfernten. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Heckscheibe beschädigt

Die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Jeetzeler Straße abgestellten Pkw Seat zerschlugen Unbekannte im Zeitraum vom 11. auf den 12.12.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Sattelauflieger - Kofferkühler - verschwindet

Nach dem Verschwinden eines Sattelaufliegers Schmitz Cargobull - Kofferkühler - im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 11. und 13.12.21 in der Straße Im Neuen Felde ermittelt die Polizei. Der Auflieger mit "Polnischen Kfz-Kennzeichen" war in Höhe des Geländes von "Uelzena" über das Wochenende abgestellt und verschwand im Verlauf des Wochenendes. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Brand in einem Keller - Akku an Steckdose als Auslöser?!

Zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses kam es in den Mittagsstunden des 12.12.21 in der Hochgraefestraße. Die Feuerwehr war im gegen 11:30 Uhr im Löscheinsatz. Es entstand eine starke Verrußung. Verletzt wurde niemand. Aktuell geht die Polizei von einer technischen Ursache durch einen Akku an einer Mehrfachsteckdose aus.

Uelzen - erneut Anrufe durch falsche Polizeibeamte - Sprechen Sie mit Angehörigen über die Betrugsmaschen - EC-Karte herausgegeben

Zu erneuten Anrufen von falschen Polizeibeamten kam es im Verlauf des Wochenendes im Landkreis Uelzen. Dabei wurde in den Nachmittagsstunden des 12.12.21 in Uelzen einer Seniorin aus Uelzen der Anruf eines Polizeibeamten vorgegaukelt, der über Überfälle in der Nachbarschaft berichtete und zu guter Letzt das Eigentum der Frau sichern wollte. Die Seniorin deponierte in der Folge ihre EC-Karte vor der Haustür, die durch die Täter abgeholt wurde. Die "richtige" Polizei ermittelt.

Um nicht selbst Opfer eines solchen "Schockanrufes" zu werden, beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Seien Sie misstrauisch und bewahren Sie Ruhe!

- Lassen Sie sich am Telefon keine Informationen über Angehörige und Freunde entlocken. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände! Auch die Polizei lässt sich keine Wertsachen aushändigen! - Rufen Sie zur Überprüfung Ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Rufnummern an und / oder erzählen Sie einer Person Ihres Vertrauens von den Anrufen! - Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt - legen Sie einfach auf! - Informieren Sie eine Polizeidienststelle!

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Bad Bevensen - betrunken ohne Führerschein unterwegs - 1,4 Promille

Einen 47 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 12.12.21 in der Jahnstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 13:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,48 Promille fest. Den Führerschein konnte die Polizei nicht sicherstellen; der Mann hatte keinen, so dass ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwarten.

Ebstorf - betrunken unterwegs - 1,5 Promille

Einen 72 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.12.21 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 16:00 Uhr einen Alkoholwert von 1,5 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

