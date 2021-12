Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vandalen unterwegs - mehre Pkws hinterlassen Driftspuren auf Sportanlagen ++ Gemeinsame Corona-Kontrollen - KVG und Polizei kontrollieren den ÖPNV ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.12.2021

Lüneburg

Lüneburg - Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugenhinweise

Wegen einer Verkehrsunfallflucht am 13.12., 06:10 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße / Wilhelm-Leuschner-Straße ermittelt die Polizei Lüneburg aktuell. Eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr auf dem Radweg in den dortigen Kreisverkehr. Hierbei wurde sie durch einen aktuell unbekannten Fahrzeugführer übersehen, als dieser von der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte. Die 57-Jährige musste aus diesem Grund stark bremsen und stürzte. Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Der Pkw-Fahrer flüchtete unerkannt in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke. Am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Pkw fährt in einen Graben - Fahrerin leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Nachmittag des 13.12. auf der Landesstraße L221 zwischen Bleckede und Neu Süttorf. Die 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Peugeot kam aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw hinter einer Kurve nach rechts ab und fuhr in einen Graben. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 5000 Euro.

Lüneburg - Gemeinsame Corona-Kontrollen - KVG und Polizei kontrollieren den ÖPNV

Am 14.12. wurden durch die Polizei Lüneburg und Mitarbeiter der Kraftverkehr GmbH (KVG) Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Corona-Regeln im Öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt. Hierbei wurde innerhalb der Busse auf die geltenden Maskenregeln und die geltenden 3G-Regeln hingewiesen. Insgesamt wurden über 200 Personen im Laufe des Vormittages kontrolliert. Hierbei gab es gut 20 Ansprachen bezüglich der Mund-Nasen-Bedeckung, welche unverzüglich umgesetzt wurden. Die kontrollierten Personen zeigten Verständnis und waren durchweg kooperativ.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs - Marihuana in der Tasche

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi aus dem Landkreis Pritzwalk stoppte die Polizei in den Abendstunden des 13.12.21 auf einem Parkplatz im Develangring. Bei der Kontrolle des Audi-Fahrers gegen 18:00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC und Kokain verlief positiv. Parallel stellten die Beamten einen Klemmleistenbeutel mit Marihuana-Blüten in der Brusttasche des Mannes sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hitzacker - Reifen von Pkw zerstochen

Den rechten Hinterreifen eines auf einem Parkplatz Am Kosakenberg abgestellten BMW Mini zerstachen Unbekannte im Zeitraum vom 12. auf den 13.12.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - Vandalen unterwegs - mehre Pkws hinterlassen Driftspuren auf Sportanlagen

Sachschäden von mindestens 2.000 Euro verursachten mehrere autofahrende "Spaßvögel" bereits im Zeitraum der letzten Woche auf zwei Sportanlage in der Region Uelzen. Im Zeitraum vom 08. auf den 09.12.21 befuhren möglicherweise mehrere Fahrzeuge das Sportplatzgelände des SC Kirch- und Westerweyhe im Kämpenweg und hinterließen Driftspuren. Analog war es dann in den späten Abendstunden des 10.12.21 zwischen 21:30 und 22:30 Uhr am Fischerhof. Auch hier wurde die Rasenfläche des Fußballplatzes beschädigt. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Stoetze - Einbruch in Unterstand und Sattelkammer misslingt

In die Sattelkammer einer Pferdekoppel, Hooge Land, versuchten Unbekannte in der Nacht zum 13.12.21 einzubrechen. Die Täter versuchten sich an mehreren Türen und Fenstern, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-96934-0, entgegen.

Uelzen - Unbekannte demontieren Fahrradteile

Teile des Lenkers eines Fahrrads demontierten zwei Unbekannte in den frühen Nachmittagsstunden des 13.12.21 am Uelzener Bahnhof - Friedensreich-Hundertwasser-Platz. Passanten konnte die Täter noch beobachten, die dann gegen 14:30 Uhr die Flucht ergriffen. Es entstand geringer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

