POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 5. Januar 2021, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Pkw Ford C-Max, welcher auf dem Patienten-Parkplatz in der Breite Straße in Ovelgönne stand.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

