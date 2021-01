Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrrad in Nordenham aufgefunden +++ Eigentümer gesucht

Beamte der Polizei Nordenham haben am Samstag, 9. Januar 2021, ein sportliches, schwarzes Damenrad der Marke Columbus gefunden, welches in der Hauptstraße in Butjadingen abgestellt wurde.

Bislang ist der Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Fahrrades nicht bekannt. Dieser kann sich jedoch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung setzen.

