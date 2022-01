Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Witterungsbedingte Unfälle im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Kreisweit (ots)

Aufgrund der Schneefälle und der damit einhergehenden Straßenglätte haben sich im Kreis Olpe zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr am Mittwoch (5. Februar) drei Unfälle ereignet. Zwei Unfälle, einer auf der L880 in Mecklinghausen, der andere auf der K18 in Oberneger, verliefen glimpflich und es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich an den Fahrzeugen. In beiden Fällen kamen die Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und kollidierten mit dort befindlichen Leitpfosten.

Bei dem dritten Unfall, der sich gegen 13.15 Uhr auf der L728 in Brachthausen ereignete, wurde eine 50-Jährige verletzt. Sie befuhr mit ihrem Kleinwagen die Landstraße aus Richtung Hilchenbach in Richtung Brachthausen. In einer Linkskurve kam sie aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Schneefall nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichenmast zusammen. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Verkehrsmast entstand Sachschaden.

Die Polizei weist daraufhin, dass bei entsprechender Witterung wie Schneefall und entsprechender Glätte, die Geschwindigkeit des Fahrzeugs an das Wetter anzupassen ist. Hier empfiehlt sich eine vorausschauende Fahrweise. Zudem sollten Fahrzeugführende auf eine entsprechende Bereifung achten: Winterreifen sind bei dieser Witterung Pflicht, ansonsten drohen Bußgelder und der Versicherungsschutz greift unter Umständen nicht. Weitere Informationen, wie Verkehrsteilnehmende ihr Auto für den Winter "fit machen", finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/sicher-mit-dem-auto-im-winter-unterwegs#:~:text=Die%20Polizei%20empfiehlt%2C%20Winterreifen%20von,und%20das%20aus%20gutem%20Grund.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell