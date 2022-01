Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gaststätte

Lennestadt (ots)

Zwischen Donnerstag (23. Dezember 2021, 2 Uhr) und Dienstag (4. Januar 2022, 9 Uhr) sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "In den Höfen" in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie dafür ein Fenster und drangen so in die Räume ein. In der Gaststätte hebelten die Unbekannten ein Sparfach von der Wand und entwendeten dieses. Des Weiteren stahlen sie Bargeld aus der Kasse. Zudem benutzten sie einen Feuerlöscher und versprühten den Inhalt im gesamten Objekt. Der Wert der Beute sowie der entstandene Sachschaden liegen im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

