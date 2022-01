Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Café in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Zwischen Sonntag (2. Januar, 19 Uhr) und Montag (3. Januar, 14.30 Uhr) haben Unbekannte ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Cafés in der Hundemstraße aufgehebelt und sich so Zugang zu den Innenräumen verschafft. Sie stahlen einen geringen Betrag an Bargeld. Der entstandene Sachschaden an dem Fenster liegt im dreistelligen Eurobereich. Wer Hinweise auf die Eindringlinge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell