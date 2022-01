Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch auf Recyclinghof-Gelände

Attendorn (ots)

Am Dienstag (4. Februar) ist bei der Polizei ein Einbruch auf das Gelände eines Recyclinghofs in der "Mühlwiese" in Attendorn angezeigt worden. Der Einbruch hat sich bereits am Donnerstag (30. Dezember 2021) gegen 21 Uhr ereignet, wurde aber aufgrund von Betriebsferien erst am Dienstag bemerkt. Auf vorhandenen Videoaufnahmen ist erkennbar, wie zwei unbekannte Täter sich Zutritt zum Gelände des Recyclinghofes verschafften. Sie hebelten mehrere Türen zu einem Lager auf und entwendeten einen Kompressor, eine Metallbox und eine Sackkarre. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Zudem entstand an den Türen Sachschaden. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung.

