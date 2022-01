Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Olpe: Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 23. Dezember in Finnentrop-Bamenohl

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (23. Dezember) hat sich ein Verkehrsunfall gegen 11.45 Uhr auf der Schützenstraße in Finnentrop-Bamenohl ereignet. Dabei wurde ein 75-Jähriger schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am 30. Dezember 2021 erlag der Senior seinen Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Weitere Informationen zum Unfallgeschehen finden Interessierte hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/5107130.

