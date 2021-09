Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Söhlde

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH

SÖHLDE (Lö)

Im Zeitraum vom Freitag, den 24.09.21, 17 Uhr bis zum Sonntag, den 26.09.21, 10:00 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, einen gemauerten Steinpfosten in der Ortschaft Söhlde, hier in der Wolfenbütteler Straße, in Höhe des Überganges zur Schuhstraße. Wie die 39-jährige Geschädigte angab muss hier ein Fahrzeug gegen den Pfosten an der Grundstücksgrenze gestoßen sein. Hierdurch sei dieser leicht verschoben und gebrochen. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 200,- Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder ein beteiligtes Fahrzeug geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/9010, zu melden.

