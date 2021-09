Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 2 Verkehrsunfallfluchten im Bereich des PK Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

PK BAD SALZDETFURTH

HOLLE/BODENBURG(Lö)

Im Bereich des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ist es zu zwei Verkehrsunfallfluchten gekommen. Hierzu bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/9010, zu melden.

Die erste Unfallflucht ereignete sich am Freitag, dem 24.09.2021, in Holle, in der Straße "Michelswiese". In Höhe der Hausnummer 5 befindet sich hier ein kleiner Parkplatz. Am besagten Tag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr, stieß hier ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Parkvorgang, gegen einen dunklen Holzzaun. Hierbei splitterte ein Holzelement und ein Metallpfosten knickte leicht um. Wie der 84-jähre Geschädigte aus Holle angab, entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Eine weitere Unfallflucht nahm die Polizei in Bodenburg, in der Hopfenbergstraße, auf. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Krankentransporter. Der 65-jährige Fahrzeugnutzer aus Bodenburg, hatte den Transporter dort am 24.09.21, gegen 15:00 Uhr, unbeschädigt abgestellt. Am darauffolgenden Tag, gegen 14:30 Uhr, fiel ihm dann eine Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange auf. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 500,- Euro

