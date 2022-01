Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Schule

Lennestadt (ots)

Lennestadt - Zwischen Donnerstag, 06.01.2022 und Freitag, 07.01.2022 (Ferien) drangen unbekannte Täter in die Sekundarschule Hundem-Lenne in Meggen ein, nachdem sie ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam aufgedrückt hatten. An den verschlossenen Klassenräumen wurden keine Aufbruchspuren festgestellt und nach ersten Erkenntnissen wurde auch nichts gestohlen. Der Sachschaden dürfte sich im dreistelligen Euro-Bereich bewegen.

