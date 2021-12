Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 55-Jähriger bei Raub in Rheindahlen schwer verletzt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag, 09.12.2021, einen 55-jährigen Mann aus Langenfeld in Rheindahlen ausgeraubt und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Gegen 10:30 Uhr meldete sich der 55-Jährige telefonisch über den Notruf bei der Polizei und gab an, dass er 15 Minuten zuvor an einem Parkplatz an der Straße "Gerkerather Mühle" von einem Unbekannten ausgeraubt und mit einem Messer verletzt wurde. Außerdem seien ihm von dem Mann elektronische Geräte und ein dreistelliger Bargeldbetrag geraubt worden. Nach der Tat sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung der umliegenden Felder geflüchtet.

Der 55-Jährige gab weiter an, dass er das Mönchengladbacher Stadtgebiet mit seinem Auto bereits verlassen habe und er sich aktuell auf dem Weg zur Uniklinik in Düsseldorf befinde, um seine Verletzung dort behandeln zu lassen. Der Mann konnte durch die Polizei nicht dazu bewegt werden, anzuhalten und auf das Eintreffen eines Rettungsdienstes zu warten. Beamte der Düsseldorfer Polizei fuhren daraufhin zur Uniklinik. Dort konnten sie den 55-Jährigen kurz darauf antreffen. Ärzte stellten bei ihm eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung fest. Der Mann verblieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Die zeitgleich zum Anruf sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Mönchengladbach nach dem Verdächtigen im Bereich des mutmaßlichen Tatorts verlief negativ.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 180 cm groß, männlich, blauer Kapuzenpulli, graue Jogginghose, Turnschuhe.

Die Ermittler bitten Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell