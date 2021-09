Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Internetbetrüger gesucht Wolfsburg, 15.03.2021

Wolfsburg (ots)

Die Polizei in Wolfsburg fahndet nach einem Internetbetrüger. Der gesuchte Beschuldigte bestellte im März dieses Jahres unter Verwendung der Daten des Geschädigten zwei iPhone 12 über einen Onlineshop. Ein Paket mit beiden iPhone 12 wurde in einer DPD-Filiale in Wolfsburg abgeliefert und durch den Beschuldigten am 15.03.2021, um 11.48 Uhr abgeholt. Hierbei wurde er durch eine Überwachungskamera in dem DPD-Shop gefilmt. Zur Abholung des Pakets verwendete der Beschuldigte eine gefälschte Vollmacht.

Da der Geschädigte in Wolfsburg wohnt und die Lieferung nach Wolfsburg geordert wurde gehen die Ermittler davon aus, dass der Tatverdächtige ebenfalls aus Wolfsburg oder Umgebung kommt.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf eine Höhe von 1833,99EUR.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handelt, hat das Amtsgericht Braunschweig auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Hinweise zu dem Täter an die Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

