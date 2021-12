Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei startet Präventionsaktion zum Thema Taschendiebstahl

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach warnt vor Taschendieben und ist deshalb im Rahmen einer Präventionsaktion am Freitag, 10.12.2021, in der Innenstadt aktiv.

In der Weihnachtszeit und in dem damit verbundenen Einkaufsgedränge ergeben sich für Taschendiebe besonders viele Gelegenheiten aktiv zu werden. Die Polizei wird deshalb am Freitag an der Hindenburgstraße im Bereich des Minto mit der "Mobilen Wache" vor Ort sein. Experten der Kriminalprävention werden zwischen 13 Uhr und voraussichtlich 20 Uhr Bürgerinnen und Bürger bei Fragen rund um das Thema Taschendiebstahl beraten und Fragen beantworten. Außerdem verteilt die Polizei zusätzlich entsprechende Flyer an Passanten.(jl)

Wer folgende Tipps der Polizei beachtet, kann sich vor Taschendiebstahl schützen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Was ist zu tun, wenn der Diebstahl schon geschehen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/#panel-18369-1

