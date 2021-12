Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Taxifahrer fährt "eigenen Räuber" zur Polizeiwache

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 08.12.2021, einen 23-jährigen Mann nach einem räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer vorläufig festgenommen. Der 56-jährige Fahrer hatte die Beamten zuvor durch lautes Hupen vor der Polizeiwache an der Vierhausstraße auf die Situation aufmerksam gemacht.

Nach Angaben des Taxifahrers war der 23-Jährige gegen 0:40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs in das Fahrzeug eingestiegen und gab als Ziel die Espenstraße an. Während der Fahrt sei es dann aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten mit dem Fahrgast zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Kurz danach soll der 23-Jährige zunächst die Plexiglasscheibe zwischen Fahrgastraum und Fahrer beschädigt und dann den 56-Jährigen angegriffen haben. Er habe dem Taxifahrer dann das Mobiltelefon abgenommen und zusätzlich Geld gefordert. Der Taxifahrer fuhr daraufhin zur der in der Nähe gelegenen Polizeiwache an der Vierhausstraße und machte dort durch lautes Hupen die Polizei auf seine Notlage aufmerksam.

Die Beamten reagierten sofort und forderten den 23-Jährigen dazu auf, das Fahrzeug zu verlassen und nahmen ihn vorläufig fest. Weil der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe.

Der 23-Jährige kam in Polizeigewahrsam und wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für ihn an und er wurde einer JVA zugeführt.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell