Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Katalysator-Diebstähle in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag, 04.12.2021, und Dienstag, 07.12.2021, an zwei Fahrzeugen in Odenkirchen-Mitte die Katalysatoren entwendet.

Der Fahrer eines Opel (Astra) hatte sein Auto am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr an einem Parkplatz am Classenweg geparkt. Als er den Wagen am Montagmorgen gegen 5 Uhr startete, bemerkte er laute Geräusche. Bei einer anschließenden Prüfung in einer Werkstatt wurde festgestellt, dass der Katalysator an dem Fahrzeug entfernt und gestohlen wurde.

Diebe haben sich außerdem an einem Opel (Zafira) an der Wiedemannstraße zu schaffen gemacht. Die Fahrerin hatte das Auto am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr dort geparkt. Als sie am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, hörte sie laute Geräusche und verständigte daraufhin den Pannendienst. Dieser stellte dann fest, dass an dem Wagen der Katalysator entwendet wurde.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell