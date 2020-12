Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Feiertagspressemeldung der Polizeiinspektion Simmern vom 24.12. - 27.12.2020

Die Beamten der Polizei Simmern nahmen im Berichtszeitraum insgesamt 10 Verkehrsunfälle auf. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Person verletzt (gesonderte Pressemeldung), bei den restlichen blieb es erfreulicherweise lediglich bei Blechschäden. Zwei Verkehrsunfälle entstanden am 24.12. durch den einsetzenden Schneefall.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am 24.12.2020 wurde eine Strafanzeige hinsichtlich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 22.12., 18:00 Uhr - 23.12. 06:00 Uhr. Ein PKW beschädigte an der Shell-Tankstelle in der Bingener Straße in Simmern die Luftdruckstation und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.

Insgesamt kann ein ruhiger Verlauf der Weihnachtsfeiertage vermeldet werden.

