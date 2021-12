Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysator-Diebstahl in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Diebe haben an der Von-der-Helm-Straße zwischen Samstagabend, 04.12.2021, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 06.12.2021, 08:00 Uhr, einen Katalysator an einem Auto gestohlen.

Die Fahrerin hatte den Opel (Astra) am Samstagabend an der Von-der-Helm-Straße im Bereich der Straße "Am Kammerhof" geparkt. Am Montagmorgen stellte sie dann beim Starten des Autos fest, dass die Abgasanlage sehr laute Geräusche erzeugte. Bei der anschließenden Prüfung in einer Werkstatt wurde festgestellt, dass der Katalysator entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

