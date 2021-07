Polizei Gütersloh

POL-GT: Eskalation nach Verkehrsverstoß in der Fußgängerzone

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Weil ein 38-jähriger Mann aus Gütersloh am Freitagmittag (02.07., 12.00 Uhr) sein Fahrzeug verkehrswidrig in der Fußgängerzone der Berliner Straße abgestellt hatte, sollte der begangene Parkverstoß durch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes geahndet werden. Der 38-Jährige fühlte sich eigenen Angaben nach hierdurch provoziert und geriet mit der städtischen Mitarbeiterin unmittelbar in einen Disput. Hierbei sprach der Mann Beleidigungen und Bedrohungen aus. Als die Situation weiter eskalierte und der 38-Jährige mit einer Mülltonne nach der Mitarbeiterin des Ordnungsamtes warf, diese allerdings verfehlte, verständigte die Frau die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten anschließend die Personalien des 38-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell