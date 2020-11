POL-IZ: 201117.4 Itzehoe: Drogenfahrt

Polizeidirektion Itzehoe

Am Montagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Verkehrsteilnehmer überprüft, der unter dem Einfluss von Rauschmitteln mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz vor 21.00 Uhr stoppten Beamte in der Alten Landstraße den Fahrer eines Opels zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen dessen bemerkten die Einsatzkräfte bei ihrem Gegenüber eine träge bis gar keine Pupillenreaktion, was auf einen vorangegangenen Konsum von Drogen hindeutete. Ein darauf von dem 22-Jährigen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Der Betroffene musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen, seine Fahrzeugschlüssel behielten die Polizisten erst einmal ein. Der Mann wird sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten müssen. Unter anderem erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, so der Verstoß ein erstmaliger war.

