POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Samstag, dem 08.08.2020 gegen 01:45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen vorausfahrenden PKW, der in Schlangenlinien und mit grundlos wechselnden Geschwindigkeitserhöhungen und Bremsmanövern geführt würde.

In der Ortslage Freusburg trafen die Beamten sodann auf einen Mann, der barfuß, mit Badelatschen und Autoschlüssel in der Hand, an einem Fußgängerüberweg stand. Dieser wurde von dem Mitteiler als Fahrzeugführer des zuvor beschriebenen PKW wiedererkannt. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss. Der von ihm geführte PKW konnte einige Meter weiter am Straßenrand stehend festgestellt werden.

Nach anfänglichem Leugnen gab der 49-Jährige zu, den PKW geführt zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,52 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

