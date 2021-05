Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg stellten am Montag, 10.05.2021, gegen 22.30 Uhr einen weißen Ford Transit fest, der die Hannoversche Straße in Richtung stadtauswärts/B6 befuhr. Dieser fuhr leichte Schlangenlinien und überschritt ab der Einmündung An der Stadtgrenze stark die Geschwindigkeit, sodass sie sich zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Da der Fahrzeugführer das Anhaltsignal des hinter ihm fahrenden Streifenwagens zunächst nicht wahrnahm, überholten die Beamten den Transporter und forderten ihn mit dem Topsignal zum Folgen auf. In Höhe der Parkbucht am "Kirchweg" konnten die Beamten dann eine Verkehrskontrolle durchführen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille Atemalkohol. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und ordneten eine Blutprobe an. Zudem wurde der Führerschein des 31-Jährigen Nienburgers sichergestellt.

