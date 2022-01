Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Metalldiebstahl verhindert

Olpe (ots)

Olpe - Am Mittwoch (11.01.2022) versuchten zwei zunächst unbekannte Personen gegen 16:05 Uhr an der Anschrift Olper Hütte Kupferkabel aus einem Baucontainer zu stehlen. Hierbei wurden sie aber von einem 62-jährigen Zeugen entdeckt. Dieser blockierte mit seinem PKW das Fahrzeug der Diebe, so dass sie nicht flüchten konnten und informierte die Polizei. Eine Streife stellte die Personalien der 32- und 39-jährigen Männer aus dem Ruhrgebiet fest. Diese gaben an, sie seien davon ausgegangen, es habe sich um Abfall gehandelt, den sie hätten mitnehmen dürfen. Nachdem sich im Fahrzeug der Schrottsammler kein weiteres Diebesgut befand, wurden die Personen entlassen und erhielten einen Platzverweis. Eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls folgt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell