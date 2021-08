Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle und verunfallt

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (12.08.2021) ist der Fahrer einer Honda in der Schleswig-Holstein-Straße in Norderstedt verunfallt, nachdem er sich einer Verkehrskontrolle entzogen hatte.

Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens des Polizeireviers Norderstedt beabsichtigte um 01:00 Uhr ein auf der Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Hamburg fahrendes Motorrad zu kontrollieren.

Als der Streifenwagen gewendet wurde, drehte sich der Motorradfahrer zu diesem um und beschleunigte daraufhin.

Die Beamten schalteten das Blaulicht ein, woraufhin der Motorradfahrer mit zum Teil bis zu 170 km/h über die Schleswig-Holstein-Straße floh.

Als die Honda nach rechts in die Straße Harckesheyde abbog, rutschte das Hinterrad weg und das Motorrad verunfallte.

Als die Beamten an die Unfallstelle herantraten, fanden sie den Fahrer im Gebüsch vor.

Der 35-jährige Hamburger verletzte sich bei dem Unfall schwer und brach sich einen Arm. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Fahrerlaubnis war dem Hamburger bereits in der Vergangenheit entzogen worden.

Aufgrund des Verdachts des Einflußes von Betäubungsmitteln ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an, die durch einen Arzt entnommen wurde.

Ein Abschleppunternehmen barg das nicht mehr fahrbereite Motorrad.

Weiterhin fanden die Beamten bei dem Hamburger Cannabis auf.

Dem 35-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Betäubungsmitteln.

