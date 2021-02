Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Platzstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (JP) - Am Dienstagmorgen wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Platzstraße im Ortsteil Neuenkirchen informiert.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum (15.02., 21.00 Uhr bis 16.02., 09.00 Uhr) zunächst über eine Tür Zutritt zu einer angrenzenden Werkstatt und gelangten im Anschluss durch das Badezimmerfenster zwischen der Werkstatt und der Deele in die Wohnräume.

Im Haus wurden sämtliche Räume sowie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Angaben nach wurden unter anderem ein Laptop, ein Smartphone und ein geringer Geldbetrag gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell