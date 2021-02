Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-Jähriger randaliert im Wertheraner Rathaus und leistet Widerstand

Gütersloh (ots)

Werther (MS) - Am Freitagmittag (12.02., 12.05 Uhr) wurde die Polizei über eine randalierende Person informiert, die sich gewaltsam Zutritt in das Wertheraner Rathaus verschafft hatte.

Zeugenaussagen nach hatte der 23-jährige Mann aus Werther zunächst vor dem Rathaus herumgeschrien und durch Tritte an die Eingangstür und das Werfen von Eisbrocken gegen die Fensterscheiben versucht, in das Rathaus zu gelangen. Dem Beschuldigten gelang es schließlich die Haupteingangstür aus der Laufschiene zu hebeln und das Rathaus zu betreten. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte er von einer Zeugin gebremst werden.

Nachdem der aggressiv auftretende 23-Jährige auf mehrfache Ansprache der eingesetzten Beamten nicht reagierte, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Eigensicherung fixiert werden. Er sperrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, stieß die eingesetzten Beamten zur Seite und versuchte sie zu treten. In Folge wurden dem Wertheraner Handfesseln angelegt und er wurde aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens in den Streifenwagen verbracht. Bei der anschließenden Befragung gab er an, am Tag zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Da er dem Augenschein nach weiterhin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm nach richterlicher Anordnung im Polizeigewahrsam Gütersloh eine Blutprobe entnommen.

Der 23-Jährige wurde am selben Abend nach Hause entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell