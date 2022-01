Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geldinstitut

Wenden (ots)

Wenden - In der Nacht zu Freitag (14.01.2022) wurde der Polizeileitstelle um 02:30 Uhr eine Alarmauslösung in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Wenden gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt hatte und so in das Gebäude einsteigen konnte. Hier wiederum gelang es ihm, aus dort vorhandenen Automaten, ebenfalls mit dem Einsatz von Werkzeug, Münzrollen zu entnehmen. Anschließend flüchtete er vom Tatort, kurz bevor die Streife eintraf. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Höhe des Beuteschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Eine Hausbewohnerin, die durch verdächtige Geräusche aufmerksam wurde, konnte zuvor bei einem Blick aus dem Fenster einen Verdächtigen sehen, der eilig in Richtung Wendebach davonlief. Die Person wird beschrieben: -175 - 180 cm groß -Schlanke Statur -Schwarze Kappe -Schwarze Jacke -Schwarze Hose

Der Verdächtige führte einen roten Jutebeutel mit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell