Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei PKW vor Wohnhaus zerkratzt

Kirchhundem (ots)

Kirchhundem - Am Donnerstagnachmittag erstatten drei Geschädigte eine Strafanzeige, weil ihre PKW am Sontag (09.01.2022) in der Zeit zwischen 17:15 und 17:45 Uhr an der Anschrift Emlinghausen in Rahrbach auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Wohnhaus von einem Unbekannten zerkratzt wurden. Betroffen waren ein weißer BMW, ein grauer Peugeot und ein grauer Opel. An den Fahrzeugen entstand durch Kratzer im Lack jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro. Eine Zeugin konnte einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen geben, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell