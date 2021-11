Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Toyota-Kleinwagen angefahren

Rottweil-Göllsdorf (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen ein noch unbekannten Autofahrer, der einen geparkten Toyota-Kleinwagen in der Kirchenäckerstraße demoliert hat. Wie die Polizei feststellte, dürfte der Schaden an der hinteren rechten Türe des roten Autos, der beim Wenden oder Ausparken entstanden ist, am Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr passiert sein. Die Schadenshöhe taxiert die Polizei auf mindestens 2000 Euro. Sie bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter Telefon 0741 477-0.

