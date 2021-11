Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Gas und Bremse verwechselt

Rottweil (ots)

Weil ein Autofahrer am Donnerstag in der Heerstraße Gas und Bremse verwechselte, beschleunigte sein Auto und prallte ins Heck eines anderen Autos, das an der Ampel wartete. Der 83.jährige Unfallverursacher blieb zum Glück unverletzt. Das Missgeschick passierte dem Senior gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung zur Hausener- und Feldbergstraße. Als sein Golf GTI mit Automatikgetriebe wegen der Fehlbedienung der Pedale stark beschleunigte anstatt zu bremsen, konnte der Mann zwar noch nach links auf die Abbiegespur ausweichen, krachte dort aber in das Heck eines Toyota mit einem 58-Jährigen am Steuer. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Der Mann wurde verwarnt.

