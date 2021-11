Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Dieb bricht Baustellencontainer auf

Sulz-Holzhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch hat ein Unbekannter auf einer Großbaustelle in der Lindenstraße zwei Materialcontainer aufgebrochen. Beim Beginn der Bauarbeiten am Donnerstagmorgen wurden deutliche Einbruchspuren an den Türen der beiden Container festgestellt. Aus einem der als Werkzeuglager dienenden Baustelleneinrichtung fehlt ein älteres Schweißgerät mit geringem Wert. Vor zwei Wochen hat auf der gleichen Baustelle bereits schon einmal ein Dieb ein Lasergerät und ein Schweißgerät gestohlen. Ob die Fälle zusammenhängen, wird nun von der Polizei geprüft. Hinweise zu dem Fall nimmt der Polizeiposten in Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell